"La OTAN defenderá cada pulgada del territorio polaco", afirmó Rutte según recogió la agencia polaca PAP tras un encuentro del político neerlandés con periodistas en el marco de su visita a Varsovia.

Rutte reiteró que el incidente del viernes fue "peligroso", que aún está por determinar qué ocurrió y subrayó que "Polonia es un aliado fuerte de la OTAN" y está dotado de unas fuerzas armadas importantes.

"El comandante de la OTAN en Europa hará todo lo que esté en su mano para determinar con exactitud dónde se encuentran las amenazas a nuestro sistema de disuasión y defensa, con el fin de poder introducir los cambios necesarios si fuera preciso", indicó el político neerlandés.

La víspera, Rutte mantuvo una conversación con el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, quien anunció la visita este sábado del secretario general de la OTAN.

Según PAP, la visita de Rutte se produjo a título "privado" aunque, según Tusk, uno de sus objetivos era explicar las intenciones de la OTAN tras un incidente que Varsovia considera una "provocación".

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La caída de los dos misiles y el dron rusos desencadenó una reacción en cadena de solidaridad europea, pues las principales capitales europeas, al igual que las instituciones de la Unión Europea (UE), emitieron mensajes de apoyo a Polonia.