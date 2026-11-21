Según la coordinación de los 'chalecos amarillos', uno de los organismos convocantes junto a los sindicatos, están previstas 148 manifestaciones en toda Francia, aunque en muchas ciudades las autoridades no han autorizado el trazado solicitado, que ha tenido que ser modificado, con el argumento de que había riesgo de desbordamientos y, sobre todo, de vandalización de comercios.

Entre los convocantes, la secretaria general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sophie Binet, destacó que se ha conseguido extender la acción a nivel europeo.

Lo cierto es que la afluencia a las manifestaciones ha ido disminuyendo progresivamente de forma muy notable en las últimas semanas y así, según los datos del Ministerio del Interior, se pasó de las 550.000 personas en todo el país el 17 de octubre a 410.000, 320.000, 146.000 y 106.000 los sucesivos sábados de protestas.

Los sindicatos han ofrecido durante ese tiempo estimaciones mucho más elevadas -a modo de ejemplo el 17 de octubre hablaron de 800.000 manifestantes- pero también a la baja.

Pese a todo, el titular de Interior, Laurent Núñez, decidió mantener para hoy el mismo dispositivo de seguridad de las semanas anteriores, lo que significa sacar a la calle a 70.000 agentes de las fuerzas del orden.

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Las operaciones de control comenzaron esta mañana a primera hora, como indicó la Prefectura de Policía de París en su cuenta de X, donde precisó que los agentes estuvieron en las estaciones "para anticipar cualquier riesgo de alteración del orden público y garantizar la seguridad de los viajeros".

La mayor parte de los desfiles están programados por la tarde, como en París, Marsella, o Lyon. En esta última la Prefectura ha prohibido las concentraciones en una parte del centro de la ciudad con el argumento de que se han detectado llamamientos a 'movilizaciones salvajes'.

Esta nueva jornada se desarrolla unas horas después de que el Parlamento francés haya adoptado de forma definitiva una proposición de ley que establece por defecto una presunción de uso legal de la fuerza cuando la policía utiliza sus armas de fuego, algo que muchas asociaciones y organizaciones sociales han denunciado porque la equiparan a un 'derecho de matar'.

La izquierda ha anunciado que recurrirá ante el Consejo Constitucional esta disposición legislativa.

Lo que cambia con este texto es que a partir de ahora será la víctima de un tiro de los agentes de la fuerza pública la que tendrá que demostrar que fue ilegal y no se ajustó a las reglas que encuadran el uso de esas armas, lo que significa que tendrá que aportar pruebas concretas.

Tras la movilización de este sábado, los sindicatos están preparando una nueva jornada de huelgas el próximo 1 de diciembre para reclamar al Gobierno que se descongele el índice que sirve para revalorizar los sueldos de los empleados públicos y a las empresas que dejen de obstaculizar las negociaciones salariales.