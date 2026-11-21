"El llamamiento se realizó para denunciar los ataques generalizados de Rusia contra la población civil y las infraestructuras civiles el 19 de noviembre, incluidas las explosiones que se produjeron cerca de la embajada de Suecia en Kiev y de otras misiones diplomáticas", señaló el ministerio sueco en un comunicado en la noche del viernes a este sábado

"Además, se condenaron las amenazas que Rusia ha dirigido repetidamente contra diplomáticos y ciudadanos extranjeros en Ucrania, así como los continuos ataques deliberados contra la población civil y los bienes de carácter civil", añadió el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia.

Desde el ministerio que dirige la política del Partido Moderado, Maria Malmer Stenergard, se subrayó también que "los ataques deliberados contra la población civil y los bienes de carácter civil constituyen claras violaciones del Derecho internacional humanitario".

El jueves, ataques lanzados por Rusia contra Kiev durante provocaron daños en las embajadas de Países Bajos y Austria en la capital ucraniana.