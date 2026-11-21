Nacido en Reggio Calabria en 1948, Giovanni De Gennaro, de 78 años, ingresó en la policía en 1973, y fue brazo derecho de Giovanni Falcone - el otro magistrado asesinado en 1992- en las investigaciones contra la Cosa Nostra.

En 1993, se convirtió en director de la Dirección de Investigación Antimafia (DIA) y en 2000 fue nombrado Jefe de la Policía, cargo que ocupó hasta 2007.

Los medios italianos informaron de que De Gennaro se suicidó de un disparo en su casa de campo, donde fue encontrado la mañana de este sábado después de que su familia se alarmara al no obtener respuesta a sus llamadas y avisara a las fuerzas del orden.

El suceso ha tenido lugar después de la apertura de la investigación por parte de la Fiscalía de Caltanisetta (Sicilia) sobre los supuestos obstáculos en la investigación del atentado mafioso en el que murió en 1992 el juez Paolo Borsellino.

Según las investigaciones del fiscal de Caltanisetta, Salvatore De Luca, De Gennaro intentó, con la ayuda de algunos de sus antiguos colaboradores, impedir que el informante de la mafia Totuccio Contorno proporcionara a la fiscalía información potencialmente útil para la reconstrucción de los hechos.

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Las pesquisas también volvían a abrir el misterio sobre algunos documentos que desaparecieron y que podrían haber sido útiles para identificar a los responsables de la desaparición de la famosa agenda roja en la que Borsellino registraba notas sobre investigaciones, reuniones con colaboradores de la justicia e información confidencial, especialmente tras la muerte de Falcone.

El día del atentado, Borsellino llevaba consigo su bolso, en el que, según se dice, siempre guardaba el diario. Tras el atentado, se recuperó el bolso, pero no se encontró el diario en su interior.

La muerte de De Gennaro ha provocado numerosas reacciones en la política italiana, con mensajes de condolencia, defensa de su trayectoria institucional y críticas al juicio mediático que, según varios dirigentes, habría sufrido.

La primera ministra, Giorgia Meloni, se declaró "profundamente conmocionada por el trágico fallecimiento" y expresó "sus condolencias y su más sentido pésame" a su hermano, el comandante general de la Guardia di Finanza, y a toda su familia "en estos momentos de dolor".

El vicepresidente y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, lamentó la pérdida de "un servidor del Estado, un gran policía" y defendió que "en un país libre, democrático y civilizado, los juicios se celebran en los tribunales, no fuera de ellos" y que "no puede haber condenas antes de que una persona sea juzgada".

El segundo vicepresidente y ministro de Infraestructuras y Transportes, Matteo Salvini, calificó a De Gennaro de "servidor público leal" y denunció una "masacre mediática y judicial que una persona y una trayectoria como la suya no merecían".

Salvatore Borsellino, hermano del magistrado asesinado, afirmó que, a su juicio, la muerte de De Gennaro hace responsable a la Fiscalía de Caltanissetta de "incitar al suicidio".

También cuestionó la competencia de dicha fiscalía para llevar adelante la investigación y sostuvo que la iniciativa habría buscado "eximir de responsabilidad a los Carabineros del ROS y a los servicios secretos por la desaparición de la agenda roja" y "desviar la atención hacia la Policía".

Por su parte, Manfredi Borsellino, hijo del juez asesinado, lamentó que "puede que se haya perdido otra pieza de la verdad".

Durante su mandato también se produjeron los sucesos de la cumbre del G8 de 2001 en Génova, incluidas acciones policiales muy criticadas por su violencia, pero fue absuelto definitivamente por el Tribunal Supremo en noviembre de 2011 por falta de pruebas.

De Gennaro era desde 2023 presidente de Eurolink, el consorcio liderado por Webuild, responsable del diseño y la construcción del puente sobre el estrecho de Messina.