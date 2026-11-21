"Mientras las negociaciones en el marco de la Convención sobre el Cambio Climático siguen empantanadas, nosotros creamos inspiración y soluciones en su lugar, incluso dentro y fuera de los espacios de la COP, generando acción climática", declaró a los medios el ministro de Cambio Climático y Medio Ambiente de Tuvalu, Maina Talia, en alusión al bloqueo del proceso multilateral de la ONU y en medio de los retrasos de la COP31 en Antalya.

Maina evitó pronunciarse acerca de si abandonarán la mesa negociadora en caso de que se excluyan en el texto final compromisos sobre el límite del amento de la temperatura no más allá de los 1,5 grados y para frenar a los hidrocarburos, cuyas emisiones contribuyen al calentamiento global.

"Primero tendremos que ver el texto. Estaremos esperando a ver cuál será el borrador del texto (...) Sigo manteniendo nuestra postura, intentando ser muy optimista hasta que veamos el texto ", aclaró.

Cuestionado sobre qué mensaje enviaría a Arabia Saudita y los demás petroestados, el representante de Tuvalu puso el énfasis en que lo importante es garantizar "la supervivencia de las personas que viven en pequeños atolones de baja altitud".

"Creo que esta no es una vía para rescatar las economías de los países. Esta COP trata sobre cumplir con resultados concretos y sobre el sustento y la supervivencia de las personas que viven en pequeños atolones de baja altitud", refirió.

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Maina también reclamó a los países desarrollados un proceso de financiación "más sencillo" para que el dinero prometido esté "disponible".

El ministro de Tuvalu destacó que esta COP31 está, al menos, sirviendo para relanzar el éxito de la conferencia de Santa Marta celebrada en abril de este año y organizada por Colombia y los Países Bajos (Primera Conferencia para la Transición para Abandonar los Combustibles Fósiles).

"Se trata de un proceso inclusivo para aquellos comprometidos con avanzar en la transición con menos lastre político y más espacio para el diálogo honesto y la implementación, en lugar de negociar otra decisión o declaración más", señaló. Tuvalu e Irlanda coorganizarán en julio de 2027 la segunda conferencia sobre el grupo (TAFF, por sus siglas en inglés), que se prevé celebrar en el archipiélago del Pacífico.

Mientras los representantes de casi 200 países buscan este sábado, ya fuera del plazo oficial, un acuerdo de mínimos en Antalya, marcada por el pulso entre las naciones que exigen mencionar el abandono de los hidrocarburos y los Estados petroleros y grandes emisores como India que se niegan a citar ese punto.