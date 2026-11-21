En un comunicado, el presidente de la Comisión (secretariado) de la UA, Mahmoud Ali Youssouf recordó "especialmente su contribución al proceso de mediación liderado por la Unión Africana que culminó con la firma del Acuerdo de Pretoria para una Paz Duradera Mediante el Cese Permanente de las Hostilidades entre el Gobierno de Etiopía y el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT) el 2 de noviembre de 2022".

Para Youssouf, "su papel en este proceso es testimonio de su compromiso con el fomento de soluciones pacíficas a los conflictos en el continente".

"El presidente rinde homenaje a una extraordinaria líder africana cuya dedicación al servicio público, la justicia social y el avance de la mujer han dejado un legado perdurable y seguirán inspirando a futuras generaciones", añadió el comunicado.

La organización también subrayó que, como primera mujer vicepresidenta de Sudáfrica, Mlambo-Ngcuka "contribuyó a allanar el camino para una mayor representación de las mujeres en los puestos de liderazgo político".

Además, señaló, su mandato como directora ejecutiva de la agencia ONU Mujeres (2013-2021) se caracterizó por "una defensa constante de la igualdad de género y de la participación significativa de las mujeres en las negociaciones de paz, la toma de decisiones y la recuperación tras los conflictos".

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La Presidencia sudafricana confirmó a última hora del viernes en un breve comunicado la muerte a los 71 años de Mlambo-Ngcuka, si bien no concretó el lugar, motivo o la fecha exacta de su fallecimiento.

Nacida en la localidad de Clermont, en la provincia de KwaZulu-Natal (este) en 1955, cursó estudios de Educación y Filosofía en la Universidad de Lesoto y la Universidad de Ciudad del Cabo, además de completar un doctorado en la Universidad de Warwick (Reino Unido).

Formó parte del primer Parlamento de Sudáfrica tras el establecimiento de la democracia constitucional en 1994, después del fin del régimen segregacionista del apartheid y cuando Nelson Mandela, primer presidente negro del país, fue elegido.

Además de ser la primera mujer en ocupar la Vicepresidencia de Sudáfrica (2005-2008), Mlambo-Ngcuka, ejerció también como secretaria general adjunta de las Naciones Unidas.