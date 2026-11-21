"La Policía de Israel ha lanzado una investigación sobre un tiroteo dentro del campamento de refugiados de Shuafat", anunció la Policía israelí en un comunicado este sábado, que apunta a que el tiroteo tiene naturaleza criminal.

El recuento del diario israelí Haaretz estima que unas 204 personas han muerto en las comunidades árabes (localidades mayoritariamente palestinas) debido a la criminalidad, de un total de 245 fallecidos en todo el país.

La defunción del menor se confirmó en el Hospital Hadassah del Monte Scopus, al que la Estrella de David Roja le trasladó tras producirse el ataque.

Testigos de lo ocurrido citados por Haaretz aseguran que el motorista llamó al menor y, cuando este se acercó, disparó dos veces contra él, acabando con su vida.

Es la segunda muerte este sábado entre la población palestina en territorio israelí u ocupado por Israel (como Jerusalén Este) en lo que va de jornada.

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Esta mañana, una mujer palestina de 32 años murió cuando un explosivo detonó en su coche en la localidad árabe de Tira (centro de Israel). Sus hijos de siete y dos años, que viajaban en el asiento trasero, sobrevivieron.

"Esta es la realidad cruel en la que vivimos: expuestos día a día a la amenaza del crimen organizado, y al mismo tiempo abandonados una y otra vez por un gobierno que eligió abandonarnos a nuestra seguridad", escribió en la red social X el líder de la formación árabe progresista Lista Conjunta, Yúsef Yabarín.

Organizaciones de derechos humanos y los partidos árabes israelíes denuncian que este auge de criminalidad en las localidades palestinas está relacionado con el abandono institucional, estando el ministro de Seguridad Nacional en manos del ministro colono y antiárabe Itamar Ben Gvir.

Los ataques se producen en medio de una nueva oleada de violencia en las comunidades árabes de Israel, que en la última semana han sumado varios muertes en incidentes de naturaleza criminal.

El jueves por la noche otro hombre de 50 años fue abatido a tiros en Um al Fahm (centro de Israel) y, horas después, un joven de 20 años fue herido grave en otro tiroteo en la misma localidad.