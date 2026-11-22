El traslado entre ambas se presta provisionalmente con autobuses, según informó el gestor aeroportuario español (Aena) en la red X, donde recomienda a los pasajeros de vuelos internacionales de la T4S que acudan con antelación.

La entidad añade que está tratando de solucionar la avería con Alstom, que es la compañía encargada de ese transporte ferroviario.

Entretanto, varios usuarios perjudicados por la incidencia publicaron fotos en redes sociales donde se pueden apreciar las colas que se han formado.