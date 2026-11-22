"La cifra acumulada de fallecidos en el distrito de Chandel es de 16. Además, casi 600 personas están recibiendo tratamiento en varios hospitales privados y gubernamentales", declaró Worshang, después de que el sábado se confirmaran tres nuevas muertes.

Las víctimas y los intoxicados proceden de la subdivisión de Chakpikarong y zonas aledañas de Chandel. Las autoridades han detenido a seis personas por su presunta implicación en el suministro de la bebida ilegal.

"Hemos arrestado a seis personas en relación con el caso. También estamos intentando rastrear el origen del licor", añadió el funcionario.

Por su parte, el jefe de Gobierno de Manipur, Khemchand Yumnam, visitó el viernes a los afectados ingresados en los hospitales Shija y Babina y aseguró que el Ejecutivo estatal abrirá una investigación para castigar a los culpables.

La venta de alcohol ilegal y adulterado ocasiona incidentes similares con relativa frecuencia en la India. Sobre todo suele producirse en zonas rurales o las áreas más deprimidas de las ciudades debido a su bajo precio.

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En septiembre al menos 19 personas murieron en dos episodios relacionados con el consumo de alcohol presuntamente adulterado en Nagaland, un estado del noreste de la India donde la venta y el consumo de bebidas alcohólicas están prohibidos desde hace más de tres décadas.