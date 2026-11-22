"Un grupo armado perteneciente al Ejército Blanco, vinculado a la oposición armada liderada por (el ex vicepresidente) Riek Machar, atacó varias aldeas en el condado de Tonj Norte, mató a 45 personas, incluidos 24 niños, y robó ganado", dijo a EFE el gobernador de la región, Angelo Ngout Mayar.

Mayar indicó que los atacantes irrumpieron en las aldeas alrededor de las 05:00 hora local (03:00 GMT), donde mataron a civiles y robaron una cantidad indeterminada de ganado antes de huir hacia el estado vecino de Unity.

"Hemos enviado una fuerza conjunta del Ejército y la Policía para perseguir a los atacantes. También he hablado con el gobernador del estado de Unity, Joseph Monytuil, quien se encuentra actualmente en Yuba, para coordinar medidas urgentes que permitan contener a estos grupos armados y prevenir nuevos ataques", afirmó Mayar.

Asimismo, instó al gobierno nacional a intensificar las operaciones militares contra los grupos opositores armados de cara a las elecciones generales del país, previstas para el 11 de febrero de 2027, y reforzar las medidas de seguridad durante el proceso electoral.

Las acusaciones del gobernador sobre la afiliación de los atacantes no han podido ser verificadas de forma independiente; hasta el momento, no ha habido comentarios por parte del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM-IO) ni de representantes del Ejército Blanco.

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El Ejército Blanco, una red poco estructurada de jóvenes armados, en su mayoría de etnia nuer, ha participado en varios episodios de violencia en Sudán del Sur y sus vínculos con el movimiento opositor de Machar han sido objeto de controversia.

Riek Machar, primer vicepresidente de Sudán del Sur y líder de la principal fuerza opositora, el SPLM-IO, se encuentra actualmente suspendido de sus funciones y bajo proceso judicial en Yuba por cargos relacionados con enfrentamientos entre combatientes opositores y fuerzas gubernamentales.

El estado de Warrap y el de Unity han sufrido brotes recurrentes de violencia que incluyen el robo de ganado, la intervención de grupos de jóvenes armados y ataques de represalia, lo que ha provocado víctimas civiles y desplazamientos.

Este último incidente se produce mientras Sudán del Sur se prepara para sus primeras elecciones generales desde su independencia en 2011, en un contexto marcado por tensiones políticas, una inseguridad persistente y dudas sobre la implementación del acuerdo de paz de 2018, que puso fin a un lustro de guerra entre el Gobierno y la oposición.