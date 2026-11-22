El portavoz del Ministerio de Salud de los hutíes, Anees al Asbahi, afirmó en un comunicado que dos personas murieron y otras cinco resultaron heridas en ataques aéreos atribuidos a la coalición contra barrios residenciales de la provincia suroccidental de Taiz, así como cerca de un centro médico en la misma demarcación.

Al Asbahi identificó a dos de los heridos como Jamila Anaam, una médica de 40 años del centro de salud Al Aabus que estaba de guardia cuando sucedió el ataque, y Sayyaf Jaled, un niño de seis años que sufrió heridas de metralla.

Por otra parte, fuentes de seguridad informaron a EFE bajo condición de anonimato que otros tres niños murieron y siete resultaron heridos mientras manipulaban un proyectil sin explotar en el distrito de Bir Ahmed, al noroeste de la ciudad portuaria sureña de Aden, que sirve de sede del Gobierno tras la toma de Saná por los hutíes en 2014.

Los niños eran desplazados internos de las zonas costeras del mar Rojo tomadas recientemente por los insurgentes, de acuerdo con las fuentes, en medio de la ofensiva de los rebeldes aliados de Irán para hacerse con el control de las zonas del suroeste del Yemen dominadas por las fuerzas gubernamentales.

Ambos bandos están enfrentados desde 2014, pero las hostilidades se reanudaron este verano después de una larga congelación del conflicto tras la tregua mediada por la ONU en 2022.

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La guerra se reactivó tras el bombardeo del aeropuerto de Saná por parte del Ejército yemení, aunque los hutíes acusaron del ataque a Arabia Saudí, que interviene en el Yemen al frente de una coalición militar desde 2015 en favor del Ejecutivo.

Desde entonces, los hutíes han protagonizado una ofensiva en el Yemen, que las fuerzas del Gobierno están tratando de repeler con la ayuda de Riad, mientras que los rebeldes continúan con su incesante campaña de ataques transfronterizos contra instalaciones civiles, energéticas y militares de Arabia Saudí.