"Argentina considera inadmisible cualquier amenaza contra un funcionario internacional por el cumplimiento de su mandato", señaló la Cancillería argentina en un comunicado en el que recordó que el Ejecutivo de Javier Milei ya había expresado su rechazo a este tipo de intimidaciones en junio de 2025.

Argentina reafirmó su "firme respaldo" al diplomático y a la independencia, imparcialidad e integridad del OIEA, y llamó a las autoridades iraníes a poner fin de inmediato a las amenazas contra Grossi y el personal de la institución, así como a respetar la seguridad de quienes desempeñan funciones en ella.

El asesor del comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, Mohammad Reza Naghdi, acusó este sábado a Grossi de actuar en favor de Israel y advirtió que "recibirá lo que se merece", sin precisar qué medidas podrían adoptar contra el titular del organismo.

El episodio se produjo después de que Grossi reclamara a Teherán que restablezca la cooperación con los inspectores del OIEA para verificar el estado de su programa nuclear.

El canciller argentino, Pablo Quirno, también se pronunció este domingo sobre el episodio en un mensaje publicado en la red social X, en el que afirmó: "La Argentina condena con firmeza las amenazas de un alto asesor de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán contra el Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi".

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La declaración argentina se produce en un contexto de creciente tensión entre el país suramericano e Irán, tras la decisión del Gobierno de Javier Milei de declarar en marzo a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista por su responsabilidad en los atentados contra la embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, y la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994.

En respuesta, Teherán designó el pasado 11 de noviembre a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas como organizaciones terroristas, una decisión que Buenos Aires rechazó y ante la que volvió a exigir cooperación iraní con la Justicia argentina en la investigación de ambos atentados, que permanecen impunes.