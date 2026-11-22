"Hubo un atentado (...) El personaje más reconocido fue un familiar de Caro Quintero; junto con él cayó el escolta, un militar retirado", informó Aguilar Pala tras ser cuestionado por medios locales.

El secretario no reveló la identidad del familiar de Quintero. Sin embargo, medios mexicanos señalaron que presuntamente se trata de su sobrino, Juan Pablo Quintero Navidad, y de Paulino Ortiz Félix Teodoro, quien se desempeñaba como su escolta.

Aguilar Pala aseguró que el Gobierno del Estado colabora con las autoridades federales, que desde ayer atienden el caso junto con elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN).

Explicó también que la zona donde ocurrió el crimen permanece acordonada mientras continúan las investigaciones.

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) confirmó el homicidio de dos hombres, identificados como Juan Pablo y Paulino, tras una agresión con arma de fuego registrada el 21 de noviembre en el citado fraccionamiento.

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"De acuerdo con los primeros reportes, elementos de seguridad pública de Santa Clara Ocoyucan acudieron al lugar tras recibir una alerta por detonaciones de arma de fuego", informó la dependencia local.

"Al arribar, localizaron a dos hombres con lesiones, por lo que solicitaron la intervención de los servicios de emergencia. Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que ambas personas ya no contaban con signos vitales", remató.

Según la nota, la FGE "inició las diligencias ministeriales y periciales correspondientes para establecer la mecánica de la agresión, recabar indicios e identificar a quienes participaron en estos hechos".

El ataque cobró relevancia por el vínculo entre Quintero Navidad y Caro Quintero, fundador del extinto cartel de Guadalajara, quien enfrenta en Estados Unidos varios cargos por narcotráfico y conspiración en el secuestro, tortura y asesinato en 1985 del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) Enrique 'Kiki' Camarena.