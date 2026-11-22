El Ministerio de Exteriores bareiní señaló en un comunicado "el rechazo al contenido -publicado en el sitio web de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y emitido por varios titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales de la ONU- relativo a resoluciones judiciales en un caso que involucra a una organización vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán".

Aseguró que dicho comunicado "contiene alegaciones y conclusiones que no reflejan los hechos ni las circunstancias reales del caso", defendiendo que "los procedimientos judiciales en este asunto se llevaron a cabo conforme a la ley y dentro del marco del sistema judicial nacional".

El pasado viernes expertos de la ONU expresaran "su consternación ante las duras condenas impuestas a 69 acusados ​​-entre ellos clérigos chiíes, académicos y figuras comunitarias- en un juicio colectivo marcado por denuncias de tortura y confesiones obtenidas bajo coacción en Baréin".

"Estas alarmantes sentencias se dictaron a pesar de que se habían planteado numerosas preocupaciones a las autoridades bareiníes en relación con denuncias de tortura, malos tratos, confesiones forzadas, la equidad de los procedimientos judiciales y el debido proceso", señalaron los expertos.

Los expertos expresaron su "profunda inquietud" ante las informaciones según las cuales la Fiscalía "utilizó textos religiosos chiíes, sermones, lugares de culto y la recaudación de contribuciones religiosas como pruebas incriminatorias en procesos relacionados con la lucha contra el terrorismo".

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"La afiliación religiosa, las opiniones teológicas o la manifestación pacífica de la religión no pueden, por sí mismas, constituir prueba de participación en actos terroristas o de apoyo al terrorismo", afirmaron.

Sin embargo, para Baréin, durante el proceso se "respetó la independencia del poder judicial y garantizó los derechos constitucionales y legales de los acusados ​​en todas las etapas del litigio, salvaguardando así la plenitud de sus derechos, tal como estipula la ley".

Asimismo, la pequeña isla del golfo Pérsico defendió que "la responsabilidad penal se fundamenta en presuntos actos delictivos y en las pruebas relacionadas con los mismos" y que "no se basa en creencias religiosas ni en afiliaciones".

Baréin es una monarquía absoluta suní, que gobierna con mano de hierro sobre una población mayoritariamente chií.

El pasado 16 de noviembre, un tribunal de Baréin condenó a cadena perpetua a 64 clérigos chiíes y otros simpatizantes, y a quince años de cárcel contra otros cinco religiosos por cargos relacionados de terrorismo, "adoptar la ideología iraní", vincularse a la Guardia Revolucionaria de Irán e intentar derrocar al régimen suní del reino.

Los detenidos fueron arrestados en mayo pasado en el marco de una campaña de arrestos que comenzó tras el estallido de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, a finales de febrero, que derivó en bombardeos iraníes contra las bases estadounidenses que Baréin alberga en su territorio.

En represalia por esos ataques, las autoridades bareiníes comenzaron una campaña de detenciones en la que arrestaron a centenares de personas, de los que muchos fueron juzgados por simpatizar con Irán, tener vínculos con la Guardia Revolucionaria y espionaje, y a varios se les ha retirado la ciudadanía.