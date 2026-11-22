En un video, el funcionario indicó que se capturó a "'alias Sayayín', asesino en serie de Los Lobos", el grupo criminal más grande de Ecuador.

"Extorsiones, sicariatos y hasta desmembramientos habrían sido la forma de causar terror de este cabecilla del grupo armado organizado Los Lobos", indicó el ministro.

Además, señaló que la madrugada de este sábado gracias a información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el bloque de seguridad, integrado por policías y militares, lo detuvo mientras intentaba movilizarse de una provincia a otra.

Loffredo detalló que en posesión del sujeto hallaron armas, municiones y explosivos.

Los Lobos es uno de los grupos delincuenciales a los que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, catalogó como "terroristas" desde enero de 2024, cuando declaró al país en "conflicto armado interno" para combatir la inseguridad.