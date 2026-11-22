"Ttodos esos reyezuelos que quieren esclavizar a la humanidad, la ambición de poder, necesidades exageradas de reconocimiento, de ser importantes en el mundo, tiranizan y, en el fondo, no son reyes, son tiranos", subrayó Rodríguez durante una homilía en la Basílica Menor de Suyapa, en Tegucigalpa.

En contraste, señaló que el reino de Jesús no responde a los criterios terrenales, sino que se define por la verdad, la vida, la santidad, la gracia, la justicia, el amor y la paz.

El religioso sostuvo que en la actualidad "los que reinan son los que malgastan dinero, bien habido o mal habido", cuando los recursos materiales deberían emplearse para favorecer a los demás.

En su reflexión, el cardenal también dirigió un mensaje a las "grandes potencias", a las que cuestionó por su actuación ante el sufrimiento de las poblaciones de Gaza y otros territorios palestinos, Ucrania y Sudán.

"¿Qué están haciendo con todos los que sufren en el mundo?", preguntó, al recordar que entre las personas que necesitan atención y solidaridad están quienes carecen de vivienda o empleo, los refugiados, los migrantes, los enfermos y los encarcelados.

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Al referirse a Honduras, Rodríguez afirmó que "el reino de Honduras es nuestra democracia" e instó a la ciudadanía a orar por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para que sus actuaciones respondan a los principios de verdad, amor y paz.

El cardenal pidió que las instituciones del Estado no sean "las caricaturas que muchas veces vivimos en nuestro país", sino que contribuyan a construir una sociedad en la que prevalezcan la vida, la honradez y la justicia, y no los asesinatos, las masacres y la corrupción.