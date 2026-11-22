La abundante vegetación crecida tras las lluvias inusuales del invierno y la primavera, que al secarse se transforma en combustible, mantiene en alerta a las autoridades del país, que cada año lucha contra voraces incendios que destruyen miles de hectáreas.

"Nunca había visto un mapa de riesgo (de incendios) en el que todo el país aparece con riesgo alto", afirmó a EFE Aída Baldini, directora ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), en referencia al mapa de alerta temprana que la institución actualiza periódicamente para identificar las zonas más expuestas.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anticipa temperaturas récord, por encima de los 40 grados, en algunas regiones del país, lo que, sumado a la menor humedad, convierte en un polvorín los cerros florecidos y los pastizales que dejaron las lluvias históricas.

El Niño, que provoca un calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico y altera las pautas meteorológicas en todo el mundo, "sigue trayendo vientos muy cálidos", explicó Baldini.

"Viento con temperatura y combustible es el escenario ideal. Sabemos que bastan tres días de calor para que tengamos incendios", advirtió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Gobierno ha desplegado este año un ambicioso plan de prevención y combate contra los incendios, que contempla recursos por 166 millones de dólares y la construcción de 7.000 kilómetros de cortafuegos antes de enero, aunque las lluvias solo han permitido un avance de 2.200 kilómetros, según Conaf.

También se desplegarán 8.000 brigadistas y 177 aeronaves para evitar que el fuego origina catástrofes como las de la temporada anterior, cuando solo en la región sureña del Biobío se consumieron más de 26.000 hectáreas afectadas y fallecieron una veintena de personas.

"Nueve de cada diez incendios son controlados antes de superar las cinco hectáreas", detalló Baldini sobre la estrategia denominada ‘golpe único’, que consiste activar en dos aviones cisterna de 3.000 litros en tándem y una brigada terrestre.

Aunque admite que el presupuesto prioriza el combate sobre la prevención, la funcionaria destacó que el plan salva "mil millones de dólares al año en bosques, cultivos, infraestructuras y viviendas y también evita que se quemen anualmente 246.000 hectáreas".

Los feroces incendios ocurridos en los últimos años -los más mortíferos tuvieron lugar en 2024 y dejaron más de 135 víctimas- pusieron presión sobre los parlamentarios para que aceleraran la tramitación de una nueva ley de incendios que llevaba años paralizada.

El Congreso dio luz verde finalmente este noviembre a la norma, que incluye cortafuegos obligatorios, multas para quienes no realicen labores preventivas y limita el cambio de uso de suelos afectados por incendios.

A juicio de Baldini la ley es insuficiente y debería incluir el llamado 'Botón rojo', una herramienta de Conaf que identifica territorios con probabilidad de ignición superior al 70 % y vientos de al menos 20 km/h, cuya activación, sin embargo, funciona como un llamado voluntario a suspender faenas agrícolas o forestales.

La cooperación internacional es una pata esencial del combate contra el fuego, pero también lo es en la prevención.

En la Reserva Elemental Likandes, en el Cajón del Maipo, una zona cordillerana de Santiago, especialistas de la organización española En el Medio compartieron recientemente con representantes de distintos municipios chilenos las mejores técnicas para evitar o frenar las llamas.

Sebastián Lizama, inspector municipal de 27 años de la comuna de Pirque, fue uno de los participantes de la formación: "En la municipalidad tenemos mucho monte y nos falta preparación".

En zonas donde viviendas y vegetación colindan, la prevención comunitaria es clave. Para Nuria Ramos, de En el Medio y con experiencia en el combate de incendios en España, "el gran reto al que nos enfrentamos todos los operativos del mundo es la interfaz urbano-forestal, que es donde realmente tenemos problemas", aseguró a EFE.

El director de formación de la organización, Ángel Iglesias, destacó por su parte a EFE que Chile tiene equipos de extinción preparados y una buena coordinación operativa, pero que el riesgo principal radica en la simultaneidad de focos.

"El comportamiento (de los incendios) nos está llevando a situaciones imprevisibles y con unas dimensiones no conocidas. Es muy difícil planificar cuando todos los elementos en contra están alineados y, lamentablemente, creo que con El Niño (esta situación) se va a multiplicar", consideró.