El delegado chino aclaró que, "aunque sigue teniendo inquietudes respecto a algunos contenidos del texto actual", su nación se había mostrado abierta a apoyar el texto para "enviar a la comunidad internacional una señal positiva de que los países se unen y cooperan".

El representante dijo además apoyar "las declaraciones formuladas anteriormente por algunos representantes de países en desarrollo", que denunciaron, entre otros asuntos, la ausencia de una financiación suficiente para afrontar el cambio climático.

Tras los vetos anunciados, lo más seguro es que esta COP31, la más larga de la historia tras superar la prórroga de 44 horas de Madrid en 2019, termine sin un acuerdo climático global.