"El remolque del buque Sparta II ha comenzado en la parte oriental del golfo de Finlandia", indicó en un comunicado la Guardia Fronteriza de Finlandia.

Ese organismo finlandés publicó una imagen en la que se observa cómo el remolcador ruso Murman desplaza al Sparta II.

"Las cámaras termográficas muestran que algunos de los contenedores están calientes, pero no se aprecia ningún fuego desde el exterior", detalló la autoridad fronteriza finlandesa sobre la situación del barco, que fue atacado con drones el sábado y en el que se produjo un incendio controlado sólo este domingo.

"El buque será remolcado primero fuera de las aguas territoriales finlandesas y, a continuación, fuera de la zona de responsabilidad de búsqueda y salvamento marítimo de Finlandia", explicó la Guardia Fronteriza finlandesa.

"Cuando el buque abandone la zona de responsabilidad de Finlandia, la responsabilidad en materia de búsqueda y salvamento marítimo cambiará y la misión de la Guardia Fronteriza concluirá", agregó.

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El buque ruso está ligeramente escorado "pero la situación es estable y el remolque es posible", según la Guardia Fronteriza de Finlandia.

Dos patrulleros, el Uisko, de la Armada de Finlandia, y el Kurvits, de las Fuerzas Armadas de Estonia, supervisan el remolque del navío atacado.

También participan en el despliegue remolcadores de la empresa finlandesa Alfons Håkans y un helicóptero de la Guardia Fronteriza.

Con estos medios, las autoridades del país nórdico observan la situación del buque atacado y se ocupa de supervisar posibles amenazas al medio ambiente.

El sábado, el Sparta II, que según la radiotelevisión pública finlandesa Yle pertenece a una empresa vinculada al Ministerio de Defensa ruso, quedó anclado en aguas del golfo de Finlandia después de que fuera atacado por drones que causaron un incendio a bordo.

Según las autoridades de Moscú y Helsinki, los drones eran de origen ucraniano, aunque Kiev no ha reivindicado el ataque.

La tripulación del Sparta II, compuesta por 16 personas, fue evacuada tras el ataque, gracias a una operación de rescate en la que participaron medios finlandeses, estonios y rusos.

"La Guardia Fronteriza no ha detectado fugas de combustible ni de sustancias peligrosas procedentes del buque", señaló en su comunicado la autoridad fronteriza finlandesa.