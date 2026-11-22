"Creo que, en realidad, estuvimos bastante cerca en esta COP con la decisión final (cover decision). Quiero decir, la cantidad de temas -aunque esas líneas rojas eran muy firmes- sobre los que las partes discreparon al final fue muy pequeña. Así que hubo un amplio acuerdo sobre la agenda general, solo un par de cosas que al final fueron irreconciliables", afirmó tras salir de la conferencia final.

Y añadió que la falta de alcanzar un acuerdo en esta COP, la considerada más larga de los 31 años de historia de las conferencias climáticas de la ONU, fue "muy decepcionante".

"Obviamente estoy decepcionado de que no hayamos llegado allí. Estoy muy decepcionado. Aun así, avanzamos en conversaciones importantes que no habrían podido progresar sin una decisión final", aseveró.

Y agregó que asume su "cuota de responsabilidad, en última instancia", ya que "la gente puede juzgar lo que se pudo haber hecho o no se pudo haber hecho. En última instancia, es un proceso impulsado por las partes".

Bowen aclaró que uno de los retos fue que "un lenguaje más fuerte, más ambicioso, habría llevado casi con toda seguridad a vetos por parte de otras partes", e intentaron junto a Turquía -anfitrión y también copresidente- de "encontrar un equilibrio".

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"Al final, lo que les planteamos a las partes fue: 'Bueno, reconozcamos la existencia de Emiratos Árabes Unidos (COP28)...mencionemos el Consenso de EAU', que fue la exposición de la transición para abandonar los combustibles fósiles donde se acordó por primera vez. Así que hicimos referencia a eso. Eso, en la práctica, recuerda a la gente que sigue siendo un resultado de la COP. Al final, fue un intento de buena fe, pero no fue suficiente", señaló.

En el texto final denominado "Pacto de Antalya", no hay ningún tipo de mención directa a los combustibles fósiles, aunque sí lo hace de forma implícita a través del Consenso de EAU.

Pero esa falta de mención expresa en el texto es el principal elemento por el que la Unión Europea ha rechazado de plano este documento.