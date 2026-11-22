"El sistema automatizado para el cálculo del peso y el equilibro de los vuelos de salida funciona correctamente", aseguró la aerolínea en un comunicado enviado a EFE.

La empresa indicó además que hay unos 5.000 vuelos de Delta programados para este domingo.

"El 70 % de los vuelos retrasados o cancelados están relacionados con el sistema automatizado; el resto se debe a las malas condiciones meteorológicas y a los consiguientes programas de control del tráfico aéreo en Nueva York y el noreste de EE.UU.", detalló.

Delta había sufrido esta mañana un problema técnico que obligó a retrasar miles de vuelos con destino u origen en el Aeropuerto Internacional de Atlanta, el más transitado del mundo, según anunció la Administración Federal de Aviación (FAA).

Este incidente ocurre poco más de una semana después de que una falla en la red de telecomunicaciones de la FAA obligara a suspender los despegues en todo Estados Unidos durante más de cuatro horas el pasado 13 de noviembre.

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El aeropuerto de Atlanta sirve como principal centro de operaciones de esta aerolínea, y en 2025 superó los 106 millones de pasajeros, lo que revalidó su condición como el aeródromo con mayor tráfico del planeta.

Otra aerolínea estadounidense, United Airlines, notificó la semana pasada una "interrupción generalizada de sus sistemas", en medio de crecientes dudas sobre la fiabilidad de la infraestructura tecnológica del sector aéreo en Estados Unidos.