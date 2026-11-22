En un comunicado, la Policía detalló que incautó 464.709 gramos de marihuana en el sector Guagua Negro, municipio de Montúfar, y anotó que la droga era transportada en una camioneta cuyo conductor huyó tras una persecución.

El procedimiento se originó a partir de información reservada sobre un posible traslado de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización desde el Carchi hacia las provincias del centro del país.

Con ese antecedente, los equipos policiales ubicaron un vehículo con características similares a las reportadas, y al intentar detener su marcha, el conductor no acató las señales policiales, lo que dio inicio a una persecución que terminó cuando el vehículo se accidentó a la altura del peaje de San Gabriel.

"El conductor huyó del lugar y no fue localizado", informó la Policía que valoró la droga decomisada en alrededor de 360.000 dólares en el mercado nacional.

Por otra parte, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, señaló que en Puerto López, en la provincia costera de Manabí, incautaron más de media tonelada de droga, pero no reveló detalles sobre el operativo ni precisó el tipo de sustancia, aunque en un video que publicó en redes sociales se apreciaron varios paquetes tipo ladrillo, como los que suelen contener cocaína.

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Las Fuerzas Armadas indicaron que con la operación golpearon al grupo criminal Los Lobos, que está aliado "con disidencias que entrenan a sicarios en Colombia y también tienen relación con (el cartel mexicano) Jalisco Nueva Generación".

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales en 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.