La Asamblea Nacional (Parlamento) otorgó licencia al presidente del país, Daniel Noboa, para que haga campaña electoral con miras a las seccionales, en las que participará por primera vez el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).

Con ADN, Noboa llegó al poder en 2023 para terminar el mandato del conservador Guillermo Lasso, que debía concluir en 2025, pero que terminó de forma anticipada al acogerse a la llamada 'muerte cruzada', una figura constitucional por la cual, en medio de un juicio político, acortó su período, pero también disolvió el Parlamento.

Como en el año 2023, en 2025 Noboa volvió a ganar las elecciones en segunda vuelta ante la correísta Luisa González, quien ahora cumple prisión preventiva en el marco de investigaciones sobre presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2023.

Aunque la RC no consta en la papeleta tras haber sido suspendida temporalmente por estar inmersa en la indagación judicial por la financiación de la campaña de 2023, varios de sus partidarios sí terciarán en los comicios arropados por otros grupos políticos.

Es el caso de Pabel Muñoz, quien busca la reelección en la Alcaldía de Quito, que también quiere ganar el exministro de Noboa, Harold Burbano, por ADN.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Guayaquil, el oficialismo postuló para la Alcaldía a Cynthia Viteri, exalcaldesa y exrepresentante del Partido Socialcristiano, mientras que Juan Carlos Vega, exministro de Noboa, terciará para la alcaldía de Cuenca.

Aquiles Alvarez, actual alcalde de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, y que llegó al cargo de la mano de la RC, cumple prisión en El Encuentro, la cárcel de máxima seguridad del país, en casos que investigan irregularidades en la comercialización de combustibles, entre otros.

El correísmo ha acusado, sin pruebas, al oficialismo de bloquear la participación de sus principales cuadros en las elecciones e incluso ha señalado un supuesto contubernio con la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral.

Correa, que cuenta con la condición de refugiado en Bélgica, donde vive desde que dejó el poder el 2017, repite a su militancia en redes sociales y entrevistas que no den "ni un voto para ADN ni sus aliados tapiñados". Asimismo usa esos medios como altavoz para apoyar a los candidatos correístas arropados en otros grupos políticos.

En la papeleta electoral también consta Jaime Estrada Bonilla, un exalcalde de una ciudad de la provincia de Manabí, bastión del correísmo, y quien fue recientemente detenido en Panamá con miras a ser extraditado a Estados Unidos, donde la Justicia lo requiere por presunto narcotráfico y otros delitos.

En las elecciones del 29 de noviembre también se votará para conformar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), organismo encargado de designar a las principales autoridades de control del Estado.

Antes de su inicio, la campaña electoral ya estuvo marcada por la violencia que azota al país en los últimos años, debido al asesinato de dos candidatos en un municipio fronterizo con Perú, y cuyo crimen fue rechazado por la misión electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que observará los comicios y que abogó por unas votaciones pacíficas.

La campaña electoral, que se desarrolla en medio de los estragos del fenómeno de El Niño en algunas zonas, termina el próximo jueves.