Las aerolíneas que utilizan estas terminales "están ajustando su operativa en la medida de lo posible para minimizar la afección a los pasajeros", informó el gestor aeroportuario español (Aena) en la red X.

El transporte entre terminales se prestó provisionalmente con autobuses, mientras la compañía Alstom trabajaba para reanudar el servicio.

Aena recomendó a los pasajeros que tuvieran un vuelo internacional en la T4S acudir con antelación.

Varios usuarios perjudicados por la incidencia publicaron fotos en redes sociales donde se podían apreciar hileras de viajeros que esperaban a ser transportados.