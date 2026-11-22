El flujo migratorio en esta ruta se ha disparado en las últimas semanas. Canarias recibió 11.037 inmigrantes irregulares solo en la primera quincena de noviembre, según datos del Ministerio español del Interior.

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 454 personas han perdido la vida o están desaparecidas en la ruta atlántica de África Occidental desde principios de 2026.

Los principales puntos de salidas clandestinas hacia Canarias se distribuyen en las costas de Senegal, Gambia, Mauritania y Marruecos.

¿Por qué ha repuntado el flujo migratorio? A continuación, cinco claves del aumento de la presión migratoria en la región.

Más allá de las particularidades de cada país, existen varios factores comunes que explican la evolución de la ruta atlántica, en especial la crisis del Sahel.

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La expansión de la violencia armada, como ocurre en Mali, y la inestabilidad regional generan desplazamientos forzosos y movimientos de la población hacia Mauritania, Senegal y Marruecos.

Además, el cierre progresivo de otras vías migratorias, como el refuerzo de los controles en el Mediterráneo occidental y en las fronteras terrestres, favorece la búsqueda de rutas alternativas y la presión sobre el corredor atlántico.

El deterioro medioambiental y la pérdida de medios de vida es otro elemento fundamental. La desertificación, la erosión costera y la presión sobre los recursos pesqueros agravan la vulnerabilidad de numerosas comunidades.

La crisis afecta especialmente a las comunidades de las costas. La sobreexplotación de los recursos marinos, la competencia de las flotas industriales y la reducción de las capturas deterioran el sector pesquero en países como Senegal y Gambia. Para muchas familias, supone perder su principal medio de subsistencia.

Existe, además, una relación directa entre estas comunidades y las travesías atlánticas: sus habitantes conocen el mar, disponen de embarcaciones y mantienen redes que pueden facilitar la organización de las salidas hacia Canarias.

El resultado es una dinámica migratoria regional en la que los movimientos no responden a las circunstancias de un país, sino a una combinación de crisis que afecta a varios territorios y desplaza constantemente los puntos de salida.

La enorme desigualdad económica entre Europa y África occidental es otro de los factores estructurales de la emigración.

La renta per capita media de la Unión Europea se situó en unos 41.570 euros anuales en 2025. Es 46 veces más que en Gambia (900 euros/año) y 22 veces más que en Senegal (1.900).

La precariedad económica, la falta de oportunidades para los jóvenes y la incertidumbre sobre el futuro alimentan la migración irregular.

El perfil de los migrantes se ha transformado. Ya no se trata exclusivamente de jóvenes vulnerables, sino de estudiantes, personas con empleo e incluso familias enteras.

Las causas se repiten en Senegal, Gambia y Mauritania, mientras Marruecos es punto de origen de flujos migratorios irregulares pero también país de tránsito para los migrantes del África Subsahariana.

El refuerzo de la vigilancia en la costa mediterránea marroquí, tras el grave incidente migratorio del pasado julio -cuando más de 80.000 personas ingresaron de forma irregular a la ciudad española de Ceuta (norte de África)- ha condicionado los movimientos y ha contribuido al desvío del flujo hacia la ruta atlántica.

La externalización del control migratorio es uno de los pilares de la estrategia de la Unión Europea. Su objetivo es trasladar parte del control de los movimientos migratorios fuera del territorio comunitario mediante acuerdos políticos, financiación y cooperación con los países de origen y tránsito.

Estos acuerdos han reforzado las capacidades de vigilancia e interceptación, pero no han eliminado las causas estructurales de la migración.

Mauritania es uno de los ejemplos de esta política. Su posición geográfica, entre Senegal, Mali y Marruecos, y su extensa costa atlántica la convierten en un socio estratégico para frenar las salidas hacia Canarias.

En 2024, Bruselas firmó un acuerdo de asociación migratoria con Nuakchot que incluía 210 millones de euros destinados a la gestión de fronteras y la lucha contra migración irregular.

España también ha intensificado su cooperación con Senegal y Gambia. En 2024, el Gobierno firmó acuerdos para impulsar la migración circular, reforzar la cooperación policial y promover vías legales de contratación laboral.

Ante el nuevo repunte de las llegadas a Canarias, Madrid ha reclamado mayor colaboración de Senegal y Gambia. El presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye, ha defendido intensificar la vigilancia costera pero también adoptar medidas económicas, reactivar la agricultura y la pesca.

La estrategia europea incluye, además, el refuerzo del papel de Frontex, la agencia comunitaria de fronteras, y la cooperación con las fuerzas de seguridad de los países africanos.

Marruecos se considera un socio estratégico para el control migratorio de las rutas a España, y por ende hacia Europa, tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo.

Entre 2021 y 2024, la Comisión Europea destinó unos 222 millones de euros para Marruecos en el ámbito de la gestión migratoria y la lucha contra las redes de tráfico.

En 2025, se aprobó un nuevo paquete regional de 675 millones de euros para el norte de África. Dentro de este programa, 160 millones se destinan al apoyo de la estrategia marroquí de inmigración y asilo.