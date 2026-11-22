El cuarto ciclo, que inició el pasado 13 de noviembre, ha estado centrado en la discusión de varias leyes relacionadas con derechos políticos; también la del Financiamiento al Terrorismo -un delito que suele ser imputado a manifestantes-, según señalaron a EFE recientemente fuentes cercanas a este proceso.

En principio, esta ronda de diálogo culminaría el pasado viernes, pero ante el volumen de trabajo pendiente las delegaciones decidieron el jueves extender la ronda, indicaron entonces las mismas fuentes.

Las delegaciones, encabezadas por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en representación del chavismo y por la exdiputada Dinorah Figuera del lado de la oposición, han sostenido sus encuentros en el Hotel Gran Meliá Caracas, ubicado en una zona céntrica de Caracas, a puerta cerrada.

Las conversaciones iniciaron formalmente en agosto como parte del plan de transición de Estados Unidos después de la captura de Nicolás Maduro en enero, y no cuentan con la participación de la líder opositora María Corina Machado, quien, sin embargo, ha apostado por el éxito de las negociaciones.

Durante la última semana, los delegados opositores han sostenido encuentros con representantes de pueblos indígenas para abordar problemas en sus comunidades, así como con expertos petroleros para exigir al Gobierno que haya transparencia en los acuerdos de explotación de crudo con otros países.

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Hasta la fecha, las partes han avanzado en la renovación de todo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), actualmente afín al chavismo gobernante; el levantamiento de bloqueos a sitios web, incluyendo portales de noticias venezolanos e internacionales que estaban restringidos, entre ellos la Agencia EFE, aunque todavía quedan portales por desbloquear.

Asimismo, han acordado la revisión de leyes -todavía pendiente de ejecución- que han sido usadas para inhabilitar políticos, como a Machado, y la del Financiamiento al Terrorismo -un delito que suele ser imputado a manifestantes-.

También se ha pactado la recuperación del oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra, una de las principales demandas del chavismo, que sigue sin concretarse.

Se espera que eventualmente la mesa de diálogo aborde la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), conformado por rectores afines al chavismo, para posteriormente convocar a elecciones.

La Administración de Donald Trump espera que, una vez sea renovado el CNE, la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, declare vacante la Presidencia y se abra un plazo de seis meses para la convocatoria de elecciones.