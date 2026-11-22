Aidar, quien aseguró que Ucrania "recurre a ataques terroristas" contra recursos rusos en el exterior y "trabaja para atraer a terceros y contar con su apoyo logístico y de inteligencia para estas operaciones", dijo que el Kremlin "está considerando formas de responder al ataque en el puerto de Bengasi".

Tras el ataque -que se saldó con diez heridos leves y cuantiosos daños materiales-, el Ejecutivo paralelo de Libia ordenó a las autoridades militares y de seguridad iniciar una investigación "exhaustiva" y coordinar con Rusia un análisis conjunto para esclarecer las circunstancias, el origen y los responsables de los hechos.

Además, recordó que "Libia no es parte de la guerra ruso-ucraniana ni de ningún conflicto armado fuera de sus fronteras" y recordó que las relaciones y acuerdos legítimos con países amigos "son un asunto soberano en el que nadie tiene derecho a interferir ni a utilizarlo como pretexto para atacar su territorio, puertos o intereses".

Subrayó que el ataque contra un buque en un puerto libio "constituye un grave atentado contra la soberanía nacional y una flagrante violación de la seguridad portuaria y de la navegación marítima", por lo que "no será tratado como un incidente menor".

Por su parte, el Gobierno de Unidad Nacional (GUN) -que administra el oeste del país magrebí desde Trípoli- expresó su "profunda inquietud institucional" y advirtió del "peligro" que representa albergar efectivos e infraestructura militar de naciones extranjeras en entornos civiles, como el puerto naval de Bengasi.

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Asimismo, instó a "consolidar de inmediato unas fuerzas armadas unificadas bajo un único mando para frenar el contagio de controversias bélicas ajenas a la realidad nacional" del país, dividido institucionalmente, con una administración en el este y otra en el oeste.

El pasado marzo, Rusia acusó a Ucrania de atacar un buque metanero ruso con drones navales lanzados desde la costa libia.