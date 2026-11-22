Unos 10 minutos después del inicio de operaciones, el indicador perdía un 2,87 %, o 139,66 puntos, hasta los 4.730,30 enteros. En la sesión previa, el Kospi cerró con una caída del 5,21 %.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, registraba un descenso del 0,35 %, o 2,28 puntos, hasta las 643,40 unidades.

El declive de la Bolsa surcoreana sucede después de que el índice tecnológico Nasdaq cerrara el viernes en EE.UU. con un declive del 5,28 %, arrastrado por ventas masivas de acciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA) como Anthropic, que debutó la semana pasada en Wall Street, y Nvidia.

En la plaza surcoreana, Samsung Electronics y SK hynix, las dos firmas de mayor capitalización bursátil, registraban caídas aproximadas del 3 %.

La firma de inversión en tecnología SK Square tropezaba cerca del 4 % y la tecnológica Naver reportaba una pérdida del mismo nivel. Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de chips, cedía apenas un 0,2 %.

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En el sector del automóvil, las acciones de Hyundai Motor y su empresa hermana Kia también se depreciaban aproximadamente un 4 %.

En defensa, Hanwha Aerospace descendía casi un 2 %, Korea Aerospace Industries se dejaba poco más del 1 %; y LIG Defense & Aerospace reportaba una caída de alrededor del 2 %.

Las navieras HD Hyundai Heavy y Hanwha Ocean bajaban un 0,20 y 1,6 %, respectivamente.