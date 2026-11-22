Nada más en el preámbulo se evoca el consenso de la COP28 de Dubái "en su totalidad", en el que se acordó hace tres años de forma histórica una transición justa, ordenada y equitativa para abandonar los combustibles fósiles. De esta forma, no se menciona explícitamente los "combustibles fósiles" en el texto final, una demanda del bloque árabe, liderado por Arabia Saudí.

La Unión Europea (UE) ya rechazó el segundo borrador publicado el pasado jueves al no haber una mención explícita a los combustibles fósiles, un texto que tildó de "inaceptable" y que no podían avalar porque no podían pasar que esta se convirtiera en la "COP de los combustibles fósiles", dijeron responsables de los Veintisiete a EFE en Antalya.

Tampoco en el texto hay una mención a la hoja de ruta global que lideró Brasil el año pasado en la COP30 de Bélem para la transición hacia fuentes de energías renovables.

Por otro lado, otra de las grandes polémicas del segundo borrador y una línea roja para la UE era las metas cuantitativas que reflejaban sobre la captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS), que impulsaba el grupo árabe y algunos países europeos como Noruega.

El CCUS es un conjunto de tecnologías diseñadas para atrapar las emisiones de dióxido de carbono directamente desde grandes fuentes industriales (como centrales eléctricas, fábricas de cemento o refinerías) o directamente de la atmósfera antes de que contribuyan al calentamiento global.

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Es presentada por los países exportadores de hidrocarburos como la herramienta clave para frenar el calentamiento global sin detener su producción en la industria, aunque criticada por otros por ser "la puerta trasera" de las empresas de petróleo y gas para seguir extrayendo, se ha convertido en uno de los principales puntos de bloqueo en las negociaciones climáticas.

A cambio, incorpora un nuevo párrafo que reconoce que la contribución de la electrificación a los objetivos climáticos "se maximiza con el mayor uso posible de energía limpia", para atender así a las críticas de quienes advertían de que electrificar sin renovables no reduce emisiones.

Esta es la primera COP después de que el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) afirmara a principios de septiembre que el calentamiento global superará el límite de 1,5 ºC respecto a la era preindustrial en los próximos años, lo que elevará los riesgos e impactos climáticos a niveles cada vez más peligrosos, aunque avisó de que aún es posible reducir las temperaturas y alcanzar los objetivos del Acuerdo de París (2015).

Ante esto, el nuevo texto expresó profunda preocupación porque se espera que el calentamiento global máximo supere los 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales "en los próximos años".

Y decidió celebrar un diálogo de alto nivel en la COP32, que está previsto que se celebre el año que viene en Adís Abeba, centrado en los hallazgos científicos en torno al rebasamiento de los 1,5 °C y sus implicaciones, encargando al presidente del órgano científico (SBSTA) elaborar un informe posterior para el Diálogo de Investigación.