"Recemos por las víctimas de tantos conflictos que, desgraciadamente, continúan sembrando muerte y dolor en el mundo, y por los responsables, para que se comprometan a encontrar pronto soluciones de reconciliación y de paz", dijo tras el rezo del ángelus dominical asomado a la Plaza de San Pedro desde la ventana de su estudio.

También aseguró que reza por las poblaciones de Papúa Nueva Guinea y de otros países del Pacífico, afectados por la sequía y expresó su cercanía a cuantos sufren esta emergencia.

Asimismo mostró su agradecimiento "a quienes se esfuerzan por socorrer a los que más sufren":

Recordó que este domingo se celebra la Jornada Mundial de la Juventud en las Iglesias particulares de todo el mundo y que hoy los jóvenes estarán acompañados por las palabras de Jesús: '¡Ánimo! Yo he vencido al mundo', lema de la cuadragésima novena Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en agosto del próximo año en Seúl.

Pidió entonces a la juventud que tengan "el valor de ser mansos y humildes como Cristo" y "que su amor sea vuestra fuerza".