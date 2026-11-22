Según informó en X el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, el barco ruso "acaba de dejar aguas territoriales finlandesas".

"En su estado actual, planteaba un serio peligro al golfo de Finlandia", abundó al tiempo que aludió a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.

"Desafortunadamente, las consecuencias de la guerra de agresión rusa también son visibles en nuestra región. Continuaremos trabajando por la estabilidad y la seguridad en el golfo de Finlandia", señaló el jefe de Estado finlandés.

Anteriormente, la Guardia Fronteriza de Finlandia informó del inicio del remolcado del buque y publicó una imagen en la que se observa cómo el remolcador ruso Murman tira del Sparta II.

"Las cámaras termográficas muestran que algunos de los contenedores están calientes, pero no se aprecia ningún fuego desde el exterior", indicó la autoridad fronteriza finlandesa sobre un barco atacado con drones la víspera y en el que se produjo un incendio que solo pudo ser controlado este domingo.

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"El buque será remolcado primero fuera de las aguas territoriales finlandesas y, a continuación, fuera de la zona de responsabilidad de búsqueda y salvamento marítimo de Finlandia", explicó la Guardia Fronteriza finlandesa.

"Cuando el buque abandone la zona de responsabilidad de Finlandia, la responsabilidad en materia de búsqueda y salvamento marítimo cambiará y la misión de la Guardia Fronteriza concluirá", agregó.

El buque ruso está ligeramente escorado "pero la situación es estable y el remolcado es posible", según la Guardia Fronteriza de Finlandia.

Dos patrulleros, el Uisko, de la Armada de Finlandia, y el Kurvits, de las Fuerzas Armadas de Estonia, supervisan el remolcado del navío atacado.

También participan en el despliegue remolcadores de la empresa finlandesa Alfons Håkans y un helicóptero de la Guardia Fronteriza.

Con estos medios, las autoridades finlandesas observan la situación del buque atacado y vigilan posibles amenazas al medio ambiente.

El sábado, el Sparta II, que pertenece a una empresa vinculada al Ministerio de Defensa ruso, según la radiotelevisión pública finlandesa Yle, quedó anclado en aguas del golfo de Finlandia después de que fuera atacado por drones que causaron un incendio a bordo.

Según las autoridades de Moscú y Helsinki, los drones eran de origen ucraniano, aunque Kiev no ha reivindicado el ataque.

La tripulación del Sparta II, compuesta por 16 personas, fue evacuada tras el ataque, gracias a una operación de rescate en la que participaron medios finlandeses, estonios y rusos.

"La Guardia Fronteriza no ha detectado fugas de combustible ni de sustancias peligrosas procedentes del buque", señaló en su comunicado la autoridad fronteriza finlandesa.