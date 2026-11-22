Salvamento Marítimo y las fuerzas de seguridad escoltaron hoy a cinco embarcaciones precarias hasta el puerto insular de La Restinga, todas ellas procedentes de Senegal, al igual que la del sábado.

La primera transportaba a 74 personas, incluidas cinco mujeres y tres menores de edad. Según fuentes de los servicios de emergencias, habría partido hace siete días con migrantes de este país y Guinea Conakry, todos con buen estado de salud.

En la segunda embarcación viajaban 83 personas, 13 mujeres y 12 menores entre ellas. Relataron que llevaban cinco días de navegación y y son de nacionalidad senegalesa y maliense.

Otra de las embarcaciones fue rescatada con 22 inmigrantes a bordo, entre ellas una mujer y tres menores. Es la tercera que llegó a El Hierro este domingo, también procedente de Senegal, de donde había zarpado hace cinco días.

Además, un buque de rescate desembarcó en el muelle a una mujer, un menor y otras 33 personas de una barcaza que sufrió varias paradas cuando era escoltada.

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Y Salvamento Marítimo también ayudo a llegar a puerto a otra embarcación precaria con 80 inmigrantes, también cinco mujeres y dos menores a bordo, de Senegal, Gambia y Guinea Conakry.