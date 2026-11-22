"Junto con la Unión Europea (UE), rechazamos el texto: no está a la altura del reto. No es un buen acuerdo", afirmó en un mensaje en la red social Bluesky en el que ha explicado que, durante la cumbre del clima, España defendió el abandono de los combustibles fósiles así como la adaptación y la financiación climática, "especialmente para los más vulnerables".

«La ciencia es clara. Hay que abandonar los combustibles fósiles de manera urgente y cumplir con el acuerdo de París. El multilateralismo es la mejor herramienta par actuar el tiempo. La COP31 tiene que demostrarlo, y el texto que hay sobre la mesa no lo hace», explicó.

La vicepresidenta dijo que España seguirá trabajando con la UE «en todos los espacios de negociación» para dar respuesta a la emergencia climática.

Además, destacó que el país «lidera con el ejemplo», al apostar «por la descarbonización y lo que significa: responsabilidad, competitividad y seguridad».

Aagesen publicó este mensaje después de que el ministro de Clima, Energía y Ambiente de Irlanda, Darragh O’Brien, cuyo país tiene la presidencia rotativa de la UE, anunciara que el bloque comunitario se opone al último borrador.

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«No respaldaremos un Pacto de Antalya que ni siquiera mencione los combustibles fósiles, que son el principal motor del cambio climático. Y no aceptaremos negociar retrocediendo en el tiempo, ni aceptaremos una COP que haga lavado de imagen verde (‘greenwashing’) a los combustibles fósiles», declaró O’Brien en la plenaria de clausura.