La ministra delegada francesa de Defensa, Alice Rufo, descalificó este domingo, en una entrevista en Radio J, el proyecto de Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos de crear un centro de deportación que implicaría "enviar a Ruanda a poblaciones que no son originarias de Ruanda".

"Es contrario a lo que es Europa" y además las tentativas similares para crear ese tipo de programas, por ejemplo por parte del Reino Unido, "han sido fracasos absolutos", señaló Rufo.

Por eso, consideró que "no vale la pena perder nuestros valores para además ser ineficaces" con algo que "está en contradicción con los valores de Europa", con los "valores humanistas" y "republicanos".

La 'número dos' del departamento francés de Defensa recordó las posiciones manifestadas por el presidente Emmanuel Macron antes de que esos cinco países presentaran esta semana su proyecto, en las que había indicado que no serían "ni eficaces", ni conformes con los valores de la Unión Europea (UE).

Preguntada sobre si la estrategia adecuada ante la inmigración irregular es la del Gobierno español de regularizar a personas sin papeles o la de Dinamarca que lo rechaza totalmente y quiere restringir fuertemente las entradas, Rufo no quiso pronunciarse con el argumento de que es una decisión soberana de cada Estado.

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En cualquier caso, lo que dijo es que le parece "insoportable" cuando la situación se descontrola y puntualizó que "para controlar los flujos, hay que luchar contra los tráficos". Y que hacerlo de una forma coordinada y más eficaz sí que es una misión europea.

Rufo indicó que la migración irregular también puede ser instrumentalizada, como se ha visto en operaciones rusas de enviar hasta la frontera de países como Polonia migrantes en autobuses para generar perturbaciones.

El proyecto de un centro de deportación en Ruanda ha dado lugar a ciertas discordancias dentro del Gobierno francés, después de que el ministro delegado de Asuntos Europeos, Benjamin Haddad, indicó que "para luchar contra la inmigración irregular, para controlas los flujos, no hay que tener tabús".

Haddad, que precisó que daba una "opinión personal", añadió en relación a los planes de esos cinco países europeos que habrá que observar si eso funciona. Poco más tarde puntualizó en un mensaje en X que hasta ahora esos dispositivos no han demostrado su eficacia ni en Reino Unido ni en Italia.

También aseguró que el Gobierno francés "no utilizará esos centros y se opone al uso de fondos europeos para financiarlos", como había avanzado Macron en junio pasado.