La presidencia francesa comunicó las cifras principales, que se desgranarán el lunes en la edición dirigida a las compañías francesas del evento 'Choose France', que se celebrará por segundo año consecutivo para poner en valor las nuevas iniciativas industriales y el atractivo del país.

En esa edición, que inaugurarán por la tarde los ministros de Economía, Roland Lescure, y de Industria, Sébastien Martin, se darán a conocer en total 273 proyectos, de los cuales 81 inéditos, que suponen en total 42.500 millones de euros de inversión, incluyendo los 15.000 millones que no se habían desvelado hasta ahora.

Uno de los más importantes por su volumen será el del grupo público Aeropuertos de París (ADP), que es el concesionario de las plataformas aeroportuarias de la capital.

Los anuncios se hicieron en vísperas de 'Choose France' y coincidiendo con un desplazamiento del presidente Emmanuel Macron a Toulouse (sur), donde cena con unos 60 dirigentes de empresas en lo que se ha bautizado como una "mesa redonda europea para la industria".

El lunes, Macron realizará una visita a las instalaciones de Airbus en Toulouse, donde el grupo europeo de aeronáutica y defensa tiene su sede, y pronunciará un discurso a media mañana.

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Esta operación de comunicación, en cualquier caso, no permitirá ocultar el difícil momento económico que atraviesa Francia, con una situación más que delicada de sus finanzas públicas y una economía afectada tanto por el espectro del riesgo de una crisis de la deuda como por los efectos de la guerra en Oriente Medio, sobre todo por la carestía de los precios de los hidrocarburos.

El Gobierno, que había tenido que revisar a la baja sus expectativas de crecimiento para este año al 0,5 % en septiembre y al 1 % en 2027, está examinando si tiene que aplicar una corrección mayor a la vista de las últimas cifras, en particular el retroceso del 0,1 % del producto interior bruto (PIB) en el tercer trimestre tras un estancamiento en el segundo.