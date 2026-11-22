Las operaciones, en la cuales murió un pandillero, se llevaron a cabo de forma simultánea en las comunas de Cité Soleil y de Tabarre, ambas en la capital haitiana, y al norte de Gros-Morne, en Artibonito, centro del país, "como parte de los esfuerzos en curso para desmantelar los bastiones de las bandas armadas y restablecer la seguridad".

En Cité Soleil, un sector densamente poblado de la capital haitiana, los miembros de la GSF intervinieron en un lugar que, al parecer, era utilizado por miembros de bandas como escondite y depósito de armas.

"Durante la operación, se encontró resistencia armada. Al menos un miembro de una banda resultó muerto y otro herido. Se incautaron un arma de fuego, una granada de mano y un teléfono móvil", agregó esa fuerza en un comunicado.

La GSF, integrada por 2.181 policías y militares de El Salvador, Chad, Guatemala, Jamaica, Sri Lanka, Mongolia y Bangladesh, indicó que la estructura ocupada fue destruida para evitar que volviera a ser ocupada por las bandas armadas.

"Estas operaciones reflejan el compromiso continuo de la GSF de reducir la influencia de las bandas, recuperar las comunidades afectadas y restablecer la libertad de movimiento y la vida cotidiana de los residentes", indicó la información.

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El pasado 15 de noviembre la Fuerza de Supresión de Pandillas lanzó otra operación en la misma comuna de Gros-Morne intervenida hoy, en la cual murieron cinco presuntos integrantes de bandas armadas.

El jueves, la GSF afirmó que las operaciones "han entrado en una nueva fase" que incluye "aumentar la presión sobre las redes de las bandas, desmantelar más bastiones y ampliar el control sobre áreas estratégicas".

Estas operaciones se suman a las de la Policía Nacional de Haití (PNH), con el apoyo de la Task Force de Vectus Global, una empresa militar privada fundada por Eric Prince, exintegrante de las fuerzas especiales de la Armada estadounidense, que presta sus servicios al Gobierno haitiano.

En esas operaciones murieron entre el jueves y el viernes al menos 54 miembros de las bandas armadas en Martissant, al sur de Puerto Príncipe.

En la lucha contra las pandillas también interviene un contingente de más de 2.000 soldados de El Salvador, que fueron enviados por el presidente de ese país, Nayib Bukele, tras la desaparición de cuatro militares pertenecientes a la GSF, tras ser emboscados el 18 de octubre en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, área metropolitana de Puerto Príncipe.

Tres de esos soldados salvadoreños murieron y uno resulto herido el viernes en una explosión ocurrida cuando manipulaban unos explosivos en una base en Puerto Príncipe, convirtiéndose en las primera bajas del país centroamericano en Haití.