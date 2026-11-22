Considerada por los ecologistas en la ciudad turca de Antalya como una de las peores, si no la peor COP de las 31 organizadas en la historia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), la cumbre comenzó con tales aglomeraciones de personas que hasta la ONU tuvo que pedir a los registrados de forma oficial durante el primer día que pospusieran su cita al recinto si no era estrictamente necesaria.

Y ahora termina con más retraso (dos días) que la COP25 celebrada en Madrid, en 2019, por lo que se convierte en la cumbre climática más larga de la historia de la convención.

Una de las grandes quejas han sido la falta de transparencia de la presidencia turco-australiana, la primera que vez que una COP cuenta con dos presidentes.

Desde la publicación el pasado lunes del primer borrador del texto final -el conocido como 'cover decision'- solo se convocó una rueda de prensa conjunta de la doble presidencia, es decir, el ministro turco de Medio Ambiente, Murat Kurum; y el de Cambio Climático australiano, Chris Bowen. No ha habido más.

Pero sí hubo trombas de periodistas corriendo para intentar sacar unas palabras al comisario climático de la Unión Europea (UE), Wopke Hoekstra, para que los informadores pudiéramos saber un ápice de lo que se estaba viviendo dentro de las reuniones y las tensiones.

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Además de largas esperas frente a la sala de negociaciones de presidencia para abordar a los delegados de las 196 partes que salían de las reuniones.

Pero tampoco. Silencio. Es más, un periodista le llegó a preguntar al delegado saudí mientras se le perseguía cuál era su canción favorita para ver si su rostro hacía alguna mueca. Pero tampoco. Ninguna.

Mientras que al ministro turco Kurum se le ha visto con templanza, o mejor dicho sin expresión en el rostro, al australiano Bowen se le ha observado y escuchado preocupado hasta por sus zonas más íntimas.

Para empezar, a Kurum no se le movió ni un músculo cuando un activista interrumpió su intervención a los diez minutos de empezar el plenario del viernes diciendo "nos estáis matando" con una soga al cuello.

Y para seguir: un micrófono abierto entre Bowen y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, durante la primera semana de la COP le delató. Se escuchó a Albanese decirle a Bowen que debería guardar su teléfono lejos del corazón porque "puede interferir con su ritmo cardíaco".

Se rieron y entonces, Bowen preguntó si ese consejo se lo daba porque el móvil puede ser un poco "radiactivo", a lo cual Albanese respondió: "Tiene sentido". Y claro, Bowen le dijo que le preocupaba más guardar su teléfono en el bolsillo del pantalón.

"¿Por tu pene?", preguntó el primer ministro. Bowen asintió y afirmó: "Podría decir que es más importante que el corazón". Unos días después, Albanese se disculpó durante una visita a un buque de guerra australiano en Filipinas, aunque aclaró que era una conversación privada y entre amigos.

Pero aquí no se queda la cosa, Bowen ha tenido como afición interpelar a los periodistas. En una rueda de prensa, lo hizo discrepando directamente de una pregunta realizada por la reportera del New York Times sobre el acuerdo entre China, Rusia y Estados Unidos de producción de petróleo.

Mientras que un par de días después, a otro periodista -en un grupo de medios- le dijo tras ser preguntado si la COP no iba a terminar oficialmente el viernes: "¿Cuántas COP has cubierto?".

A lo que el periodista le respondió: "Las mismas que tú".

Como si fuera la manzana de la discordia que desató la guerra de Troya, esta fruta -solo roja y verde- pasaba de mano a mano entre todos los asistentes que conseguían una de ellas en la entrada, al igual que "chocolate turco".

Y las tenía todo el mundo porque era gratis, algo que contrastaba con los aproximadamente cinco euros de un café en vaso. Eso sí, estaba un poco más barato en la sala reservada para la prensa.

Pese al fracaso del multilateralismo visto una vez más en un espacio donde se lucha por el planeta, siempre le quedará a Turquía a 'Caretta', la tortuga boba y mascota oficial, que bailaba y repartía besos a los asistentes. Las únicas muestras de amor que se recordarán.