"En este texto todo el mundo puede encontrar algo de lo que buscaban", declaró el presidente de la COP31 el ministro de Medio Ambiente turco, Murat Kurum, quien consideró que "el multilateralismo puede todavía lograr resultados".

Entre las novedades incorporadas respecto al borrador de madrugada destaca la referencia explícita al cronograma del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

Mientras la versión anterior aludía de forma genérica a aportar claridad sobre su "programa de trabajo", el Pacto de Antalya señala que la conferencia "espera con interés un acuerdo sobre el calendario" del Séptimo Informe de Evaluación (AR7), clave para alimentar el segundo Balance Mundial del Acuerdo de París en 2028, que se presentará en la COP33.

Asimismo, el texto añade un nuevo párrafo cuarto que reitera el compromiso de centrarse en la implementación del Acuerdo de París y expresa su "profundo agradecimiento" a todas las presidencias climáticas anteriores, enumerando uno por uno los hitos alcanzados.

En el plano sustantivo, la propuesta final mantiene intacta la arquitectura acordada durante la madrugada para intentar lograr el consenso entre la UE, los países en desarrollo y el bloque productor de petróleo.

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Asimismo, mientras en el borrador de madrugada se hablaba de "acelerar" el despliegue de la captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS), en el texto definitivo se suaviza el verbo y pasa a "aumentar".

El CCUS es un conjunto de tecnologías diseñadas para atrapar las emisiones de dióxido de carbono directamente desde grandes fuentes industriales (como centrales eléctricas, fábricas de cemento o refinerías) o directamente de la atmósfera antes de que contribuyan al calentamiento global.

Es presentada por los países exportadores de hidrocarburos como la herramienta clave para frenar el calentamiento global sin detener su producción en la industria, aunque criticada por otros por ser "la puerta trasera" de los empresas de petróleo y gas para seguir extrayendo, se ha convertido en uno de los principales puntos de bloqueo en las negociaciones climáticas.