La sesión, oficialmente convocada para las 10 horas locales (7 GMT), se retrasará hasta una hora aún por determinar, lo que hará de esta COP una de las más largas, pues la fecha oficial de clausura era el viernes y el retraso ya supera las 30 horas.

El financiamiento para la adaptación climática en beneficio de los países en desarrollo, que debería ser asumida en buena parte por el bloque comunitario, es uno de los puntos que puede frustrar un acuerdo consensuado, algo que raramente ha sucedido en las más de 30 ediciones de las Cumbres del Clima.

En su capítulo financiero, el texto presentado por la copresidencia de Turquía y Australia intenta equilibrar las exigencias del bloque de los países en desarrollo -que pedía garantías sólidas de fondos públicos- con la negativa de las economías industrializadas a asumir nuevos compromisos cuantitativos.

Muchas de las economías europeas sufren graves crisis financieras y estiman que no tienen margen para ayudas climáticas, sobre todo tras las crisis energéticas por la invasión rusa de Ucrania y el conflicto en Oriente Medio.

El borrador difundido esta madrugada busca agradar a las partes más enconadas: la europea y la de los petroestados y países especialmente emisores como la India.

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Aunque mantiene fuera una mención directa a los combustibles fósiles, los incorpora de forma implícita al citar el Consenso de Emiratos Árabes Unidos de la COP28, y elimina las cifras concretas para la captura y almacenamiento de carbono (CCUS), una técnica diseñada para reducir artificialmente la contaminación.

El nuevo texto hace un guiño a la UE y a varios países latinoamericanos, al respaldar explícitamente la autoridad científica del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) e instarla a aclarar el calendario de su séptimo informe de evaluación, uno de los temas más controvertidos de esta conferencia de la ONU.

Asimismo, el documento conserva el objetivo de elevar la cuota de la electricidad en el consumo final mundial hasta el 35 % en 2035, (la iniciativa 35x35 que ha sido el lema de esta cumbre por parte de la presidencia), pero suprime la mención directa a triplicar las renovables y duplicar la eficiencia energética en ese apartado, un extremo que demandaba la UE.