La Arquidiócesis mexicana celebró en su editorial semanal Desde la Fe que las familias puedan salir de casa y caminar hacia su parroquia, algo que, señaló, "parece muy sencillo", pero que "hace cien años, en México, millones de personas dejaron de tener esa posibilidad ante las restricciones de la Ley Calles".

La Guerra Cristera fue un conflicto armado entre grupos católicos y fuerzas del Gobierno mexicano, desencadenado por las políticas anticlericales del entonces presidente Plutarco Elías Calles (1877-1945). Según historiadores, el enfrentamiento dejó un saldo de 250.000 muertos.

Al recuperar la memoria de aquel conflicto civil, la institución religiosa reconoció a las mujeres que "transmitieron la fe a sus hijos" y a las familias "que se organizaron para que sus comunidades pudieran seguir rezando juntas".

"Al recordar lo que les costó vivir de acuerdo con sus convicciones, los obispos nos dejan la tarea de defender que cualquier persona pueda manifestar su fe sin miedo a que por ello se le cierre una puerta", indicó la Iglesia católica.

En ese sentido, destacó el artículo 24 de la Constitución mexicana, que "reconoce la libertad de conciencia y de religión" y establece que "el Gobierno y sus autoridades tienen el deber de garantizar que toda persona pueda ejercer ese derecho".

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"Para un creyente, esa libertad va más allá de acudir a un templo. Incluye poder transmitir la fe a sus hijos, manifestarla en público y participar en la vida del país desde sus convicciones, sin temor a que se le discrimine por lo que cree", subrayó.

Para los fieles, este 22 de noviembre comienza el Año Jubilar por el centenario de la resistencia cristera, y será hasta el 21 de noviembre de 2027 cuando podrán peregrinar a los templos designados para obtener la indulgencia plenaria.

En el caso de la Arquidiócesis de México podrán hacerlo en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, las tres parroquias de Cristo Rey (Tacubaya, Portales y Janitzio); los dos templos de la Sagrada Familia, en Roma Norte y Barranca Seca; la Rectoría de Cristo Rey y Santa Beatriz de Silva; y la Rectoría Cristo Rey en Lomas del Capulín.