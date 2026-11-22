La Presidencia de la COP31 publicó este domingo un texto final, al que llamó 'el Pacto de Antalya', con muy pocos cambios respecto al borrador difundido esta madrugada donde no aparece ninguna mención directa al abandono de los combustibles fósiles, uno de los puntos indispensables para la UE.

El anuncio fue realizado por el ministro de Clima, Energía y Medio Ambiente de Irlanda, Darragh O'Brien, cuyo país tiene la presidencia rotativa de la UE en medio de los aplausos de buena parte de los delegados asistentes.

Esta decisión aleja casi definitivamente la posibilidad de alcanzar un acuerdo climático global.

"No respaldaremos un Pacto de Antalya que ni siquiera mencione los combustibles fósiles, que son el principal motor del cambio climático. Y no aceptaremos negociar retrocediendo en el tiempo, ni aceptaremos una COP que haga lavado de imagen verde ('greenwashing') a los combustibles fósiles", declaró O'Brien.

Para el ministro, este texto corre "el riesgo de profundizar el abismo entre los compromisos globales y la acción necesaria para corregir el sobrepaso térmico y volver a poner al alcance el límite de 1,5 grados".

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Por su parte, la vicepresidenta española para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, destacó en redes sociales que el texto presentado por la Presidencia de la COP31 no refleja los compromisos del acuerdo de París y "no está a la altura del reto" del cambio climático. "No es un buen acuerdo", añadió.