Según explica a EFE el sociólogo Luc Rouban, director emérito de investigación del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS), no se pueden ganar las presidenciales sin una buena propuesta sobre este asunto "sensible" en la sociedad francesa.

Las encuestas reflejan que un tercio de quienes acudan a las urnas los próximos 28 de abril y 2 de mayo tendrá más de 60 años y su evolución electoral ha cambiado de forma abrumadora.

Según Rouban, durante años los pensionistas, que identificaban a la extrema derecha con la colaboración con los nazis, fueron un freno a su ascenso. Pero ese dique ha caído.

Más de un tercio de los que nacieron en los años 60 están ahora dispuestos a votar por Marine Le Pen, que en su primera candidatura presidencial, en 2012, apenas atrajo el 17 % de sus votos.

Además, entre el 43 y el 48 % de los que están a las puertas de la jubilación, de 50 a 64 años, dice estar dispuesto a votar por la candidata ultraderechista, a quien tanto en 2017 como, sobre todo, en 2022, habían dado la espalda en favor de Emmanuel Macron.

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"El estigma de Vichy -régimen colaboracionista con los nazis- se ha ido suavizando a lo largo de las generaciones", explica Stéphane Fournier, en un estudio publicado por la agencia Cluster 17, que dirige.

A ello ha contribuido que la derecha tradicional, que habitualmente era mayoritaria entre los jubilados, ha dado un giro liberal, dejando libre un espacio a la ultraderecha, que de la mano de Le Pen se ha convertido a sus ojos en la heredera del llamado 'gaullismo social', doctrina que propugna un proteccionismo estatal combinado con una ideología conservadora.

Para Rouban, la cuestión de las pensiones, como ya se demostró con la reforma adoptada en 2023 a costa de un gran coste social y a la que Macron se vio obligado a renunciar dos años más tarde, "toca fibras sensibles en la sociedad francesa".

La puerta del Elíseo puede estar, opina el sociólogo, en quien logre encontrar "la fórmula mágica" que garantice el cobro de las pensiones y la viabilidad del sistema.

"En otras palabras, los que den con la manera de reformarlo sin afectar a los puntos más sensibles y simbólicos", señala.

En ese sentido, Rouban detecta que el debate sobre el retraso de la edad mínima de jubilación ha dejado paso a otros vectores: el cálculo por trimestres cotizados y la introducción de la capitalización.

Mientras que la izquierda sigue visceralmente opuesta a renunciar al sistema de repartición, según la cual las cotizaciones de los activos pagan la pensión de los jubilados, los candidatos de centro, derecha y extrema derecha apuestan por que cada cotizante alimente durante la vida activa un fondo individual que cubra parte de la propia pensión.

Así lo han propuesto, con diferentes matices, desde la propia Le Pen, al conservador Bruno Retailleau, el liberal David Lisnard y los centristas Édouard Philippe y Gabriel Attal.

Todos ellos ponen sobre la balanza el número de trimestres cotizados para calcular el importe de la pensión, pero Le Pen es la única que introduce la edad legal, que rebaja hasta los 60 años para aquellos que hayan entrado más temprano en el mercado laboral, una propuesta que sus rivales consideran "populista".

Los candidatos de la izquierda se aferran al sistema de repartición y Mélenchon va incluso más lejos, al proponer rebajar la edad a los 60 años, con 40 de cotización, un incremento presupuestario que cuenta compensar elevando las cotizaciones de los más ricos.

El socialdemócrata Raphael Gluksmann o la ecologista Marine Tondelier no van tan lejos, pero consideran que el actual sistema de repartición es viable y apuestan por mantenerlo.