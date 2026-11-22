Le Pen, que ha anunciado de forma repetida su voluntad de poner fin a esa ayuda seis meses después de su eventual llegada al Elíseo para que Ucrania pueda prepararse, subrayó este domingo, en una entrevista con el canal público France 2, que "desde el punto de vista presupuestario, ya no tenemos medios para seguir haciendo frente" a esos programas en favor de Kiev.

No obstante, puntualizó que Francia sí que continuará la "ayuda humanitaria" a Ucrania, así como "la formación de un cierto número de soldados ucranianos" e igualmente seguirá entregándole armas, pero no se comprometerá con nuevos paquetes financieros.

A ese respecto, recordó que desde el comienzo de la guerra en 2022, Francia ha dado 6.000 millones de euros anuales a Ucrania y está comprometida con el préstamo europeo de 90.000 millones, que supone una carga de 19.000 millones para Francia y "ya es considerable".

A su parecer, no se puede ir más allá teniendo en cuenta las "dificultades considerables", en alusión a la situación de las finanzas públicas francesas, con un déficit público que este año alcanzará el 5,4 % del producto interior bruto (PIB) y una deuda que a mediados de año era ya de casi 3,6 billones de euros, equivalentes al 119 % del PIB.

Preguntada sobre si sus planes para cerrar el grifo a Ucrania responden a motivos ideológicos, lo negó.

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"Si fuera por ideología, por principio -contestó-, también habría dicho que estoy en favor de cortar la entrega de armamento que nos cuesta dinero y que estoy contra la ayuda humanitaria. Pero de eso nada".

Le Pen mantuvo un encuentro el pasado lunes con el embajador ucraniano en París, Vadym Omelchenko, del que hoy dijo que fue "extremadamente cordial" y en el que se abordaron "todos los temas".

La líder de la extrema derecha transmitió al embajador su disposición para reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en París o en Bruselas, pero no en Ucrania como le había propuesto él.

De hecho, Le Pen precisó que durante la campaña para las presidenciales del 18 de abril y el 2 de mayo no hará viajes al extranjero porque en la de hace cinco años se convenció de que no conviene hacerlos.

Lo hizo después de que el periodista que la entrevistaba recordara que en 2017 había ido a Moscú para ser recibida por Vladímir Putin, una imagen que luego se le ha criticado mucho y que se ha utilizado para poner en evidencia su cercanía con el presidente ruso, una idea de la que trata de desembarazarse.