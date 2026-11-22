En una entrevista al canal de televisión France 2, Le Pen también afirmó que no conoce al alto cargo que se sospecha que fue la fuente de esas filtraciones, el actual prefecto de la región Centro Valle del Loira, Hughes Moutouh, que en el momento de los hechos era el secretario general del departamento de Interior.

"No lo conozco personalmente", subrayó antes de puntualizar que algunos de los miembros de su formación sí estuvieron en contacto con él para organizar el congreso que el RN celebró el mes pasado en Orléans, en la región de la que es prefecto.

Insistió en que "nunca he pedido informaciones confidenciales" y en que se enteró de este asunto por la prensa.

En cualquier caso, señaló que es "incapaz" de decir si miembros de su partido han estado en relación con él por este caso, pero hizo hincapié en que las informaciones que se han publicado en la prensa apuntan a que en este caso no hubo violación de secretos.

Ante la divulgación de que hay una investigación en marcha por las sospechas de haber filtrado información confidencial al RN sobre casos judiciales que incumben al partido, Moutouh anunció este sábado que ha pedido ser relevado de sus funciones de prefecto, decisión que corresponde al presidente francés.

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Según Le Monde, en el origen de las pesquisas sobre Moutouh está un correo electrónico de la secretaría general del Ministerio del Interior que él dirigía que se encontró en el domicilio de Frédéric Chatillon (personalidad próxima al RN) en Roma durante un registro llevado a cabo por la Fiscalía europea por otro dossier sobre sospechas de un uso fraudulento de fondos del Parlamento Europeo.

En ese correo, una funcionaria de esa secretaría general daba cuenta de su declaración ante la brigada financiera anticorrupción de la Policía Judicial que la interrogaba sobre sospechas de financiación ilegal de campañas electorales del RN.

Según Le Monde, tres personas tuvieron acceso a ese correo, entre ellos Moutouh y eso fue lo que condujo a la apertura de una investigación judicial que dio lugar a un registro en la secretaría general del Ministerio de Interior a finales de julio y también en la sede del RN el pasado 9 de noviembre.

En su entrevista, Le Pen, favorita de las encuestas para las elecciones presidenciales francesas de la próxima primavera, aseguró que no sabe cómo llegó ese mensaje al domicilio de Chatillon.