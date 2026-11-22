El extranjero de 53 años fue localizado en el sector de Ancholag, indicaron los Bomberos al anotar que había sido reportado como desaparecido en el nevado Cayambe, aunque no precisaron desde cuándo.

La televisión Teleamazonas señaló que el ciudadano fue localizado tras haber salido por sus propios medios de la zona montañosa.

Según los Bomberos, el ciudadano presentaba deshidratación leve y fue estabilizado.

El organismo de socorro -que no se ha ofrecido más detalles sobre el mexicano- publicó una fotografía en la que se aprecia cuando el extranjero está recibiendo las primeras atenciones de los Bomberos.

En una segunda fotografía se lo ve con la ropa manchada de tierra, con el pantalón mojado en la parte baja del doblez y sin zapatos.

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El volcán Cayambe, de 5.790 metros sobre el nivel del mar y situado en la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, es la tercera montaña más alta del Ecuador, después del Chimborazo y el Cotopaxi.