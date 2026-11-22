"Para nosotros, en la región nórdica, formada por países pequeños, el multilateralismo reviste una importancia fundamental. El cambio climático es un problema global que requiere una acción global", enfatizó Sari Multala, ministra de Clima y Medioambiente de Finlandia, en un comunicado del Consejo Nórdico de Ministros.

"Debemos ser nosotros quienes facilitemos e impulsemos objetivos climáticos ambiciosos y medidas concretas", abundó el Consejo Nórdico de Ministros, que integra un grupo de países cuyas economías representan un 10 % del PIB de la UE.

El Consejo Nórdico de Ministros destacó que, pese a que las negociaciones concluyeron sin acuerdo, varias naciones se mostraron dispuestas a impulsar iniciativas voluntarias para acelerar el abandono de los combustibles fósiles.

"Los ministros nórdicos de clima estuvieron presentes y abogaron por la cooperación internacional, destacaron la electrificación como una cuestión importante y defendieron el papel de la ciencia en la lucha contra el cambio climático", señaló el Consejo Nórdico de Ministros.

La COP31 terminó este domingo sin un acuerdo político y reflejó así las actuales fisuras del multilateralismo, a pesar de que la cita contó con una prórroga récord de más de 44 horas de negociación que falló al tratar de reconciliar las posturas de diferentes bloques regionales.