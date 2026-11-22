El dominical, que no precisa las fuentes de esta información sobre la que no ha habido reacción por ahora del Elíseo, señala que Macron reflexiona sobre la convocatoria de las dos cámaras parlamentarias constituidas en Congreso el próximo mes de enero para la adopción de esa reforma constitucional.

Se trataría de adoptar un texto que ya fue votado por la Asamblea Nacional y por el Senado por separado en 2011, durante el mandato del presidente Nicolas Sarkozy, pero que no completó el proceso necesario, que implicaba bien la convocatoria de un referéndum, bien la reunión del Congreso, donde habría hecho falta una mayoría de al menos tres quintos de los parlamentarios.

En aquel texto se establecía que los presupuestos del Estado y de la Seguridad Social debían fijar unas trayectorias plurianuales para garantizar el equilibrio de las cuentas públicas.

Una regla que cobra particularmente sentido por la más que delicada situación en la que se encuentran actualmente, con un déficit previsto para este año del 5,4 % del producto interior bruto (PIB) y una deuda que al final del segundo trimestre rozaba ya los 3,6 billones de euros y representaba un 119 % del PIB.

Constitucionalizar una regla de oro presupuestaria es una de las propuestas del programa electoral de la candidata de la extrema derecha y favorita de los sondeos, Marine Le Pen, como lo recordó en la noche del sábado al domingo el presidente de su partido la Agrupación Nacional (RN), Jordan Bardella, en un mensaje en reacción a las revelaciones de La Tribune Dimanche.

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Bardella dijo estar "feliz de que el jefe del Estado parece haberse sumado a nuestra demanda de inscribir en la Constitución una regla de oro presupuestaria".

El presidente del RN y candidato él mismo al puesto de primer ministro, que dijo que se trataría de "prohibir la presentación de un presupuesto que agrave la deuda de la Nación", anunció que si la supuesta iniciativa de Macron se corresponde con lo que ellos piden la votarán "para evitar a nuestro país la quiebra que la amenaza tras diez años de macronismo".

El dominical afirma que el actual primer ministro, Sébastien Lecornu, está sondeando a petición del presidente a responsables políticos sobre la posibilidad de convocar un Congreso para llevar a cabo esa reforma.

La regla de oro presupuestaria es una idea que, de una u otra forma ha sido asumida por los principales candidatos al Elíseo de la derecha y del centro, como Edouard Philippe, Gabriel Attal o Bruno Retailleau.