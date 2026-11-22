Los manifestantes, convocados por el partido socialdemócrata Yeni, líder de la oposición, marcharon mientras coreaban consignas como "no puedes ganar la libertad solo; o todo juntos o ninguno".

Entre los manifestantes hay miembros de organizaciones de periodistas, sindicatos y de partidos opositores al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que gobierna desde hace 23 años.

Las imágenes de varios medios turcos muestran que muchos ciudadanos han aplaudido desde sus balcones y que automovilistas han tocado el claxon en señal de apoyo a los manifestantes, que portaban carteles con lemas como "no puede haber democracia plena sin una prensa libre".

La manifestación es una reacción a la operación policial que el pasado día 17 detuvo a cuatro directivos de Sözcü TV y suspendió las emisiones de la televisión, al frente de la cual las autoridades han puesto a un administrador judicial.

La Fiscalía de Estambul acusa de terrorismo al dueño del canal, Burak Abay, al que también se imputa haber financiado la red de seguidores del fallecido clérigo islamista Fetullah Gülen, a la que el Gobierno acusa de organizar el fallido golpe de Estado de 2016.

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Tras el cierre de Tele1 en octubre de 2025, por una acusación de espionaje, y de Halk TV el mes pasado, por supuesto blanqueo de dinero, Sözcü TV había quedado como uno de los últimos canales críticos con el Gobierno turco.

En los últimos meses, las autoridades turcas han bloqueado miles de cuentas en redes sociales y clausurado destacados portales independientes, como el diario digital liberal T24.