En el segundo día del plazo para depositar el voto, los electores españoles residentes en el Reino Unido acudieron en masa hasta la sede de la cancillería española en la capital británica. Desde primera hora de la mañana, la fila de personas se extendía al menos una manzana entera, y las esperas eran, de media, de unas dos horas.

En la víspera, las redes sociales se inundaron de imágenes, vídeos y testimonios en los que se decía que hubo gente que tuvo que esperar hasta cuatro horas para poder votar, por lo que muchas personas acudieron este domingo con suficiente antelación, e incluso con libros para leer, para llegar a las urnas dentro del horario de apertura del consulado.

"Cuando he llegado he dicho: ¿Pero esto qué es lo que es? No daba crédito", relató a EFE Cristina Serrano, española residente en el Reino Unido desde hace 15 años. En su caso, explica que no le ha quedado más remedio que ir a votar presencialmente, dado que solo le llegaron los sobres, pero no las papeletas correspondientes.

Serrano revela sin tapujos que, aunque "nunca" le ha interesado la política, en esta ocasión su voto va a ir para el Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo para evitar que el candidato del Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, vuelva a ser presidente del Gobierno.

"No iba a votar a Vox, no iba a votar a Podemos y los otros partidos no los he oído en mi vida, con lo cual no me queda otra que votar al PP. Y no estoy muy contenta tampoco, pero con tal de que no salga el PSOE otra vez, pues que sea lo que Dios quiera", afirma.

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Ataviada con una gorra que dice 'Make Spain Great Again' ('Hacer España grande de nuevo'), la vallisoletana Arancha Fernández, cuenta a EFE que ha preferido acudir presencialmente a las urnas porque no confía en el sistema de voto por correo.

"Espero que gane por goleada la derecha", confiesa Fernández, que aunque lleva más de 30 años viviendo en suelo británico, confía en poder regresar a España para jubilarse.

"Quiero tener un país bonito, unido, que no haya confrontación, que no haya la polarización que hay ahora (...) Entonces yo tengo mucha esperanza de que (Pedro Sánchez) pierda", agrega.

Al preguntar a los electores en Londres sobre cuál es el sentimiento que les mueve a la hora de introducir la papeleta en la urna, la palabra más repetida es "esperanza". Para algunos, la de lograr un cambio de Gobierno, para otros, la de evitar que España involucione en derechos sociales.

La madrileña Esperanza Pérez lleva ese sentimiento en su nombre. Tras más de 26 años viviendo en el Reino Unido, admite a EFE que, de cara a estos comicios, ve la situación actual de España con preocupación pero también con optimismo: "Me da mucho miedo retroceder, entonces quiero votar para el futuro y para que no volvamos atrás otra vez".

Ese mismo miedo, impulsado por las previsiones de los sondeos, es el que ha llevado a Manolo García -14 años viviendo en Londres- a acudir este domingo al consulado: "Si se cumple lo que dicen las encuestas, viene una derecha muy cafre. Y viene arrastrando toda esa ola reaccionaria que vemos en el resto de Europa y en América también. Francamente, no lo quiero ver en casa".

Blanca Fernández, oriunda de Irún (Guipúzcoa) pero residente en Londres desde 1980, también coincide en la importancia de la cita electoral del 29 de noviembre, pues asegura que el resultado puede "cambiar el rumbo del país por completo".

La guipuzcoana admite que le ha sorprendido de manera positiva la cantidad de personas que se han movilizado para votar, especialmente entre la gente joven.

Entre estos se encontraba Leticia, una joven madrileña afincada en Londres desde hace cuatro años y que explica que, como muchos de su generación, ha tenido que emigrar al extranjero ante la falta de oportunidades laborales en España: "Las perspectivas salariales son bajas, el llegar a fin de mes con los precios de alquiler actual es difícil y me parece muy importante que la situación cambie".

Más de 150.000 españoles residentes en el Reino Unido se han inscrito para votar en las elecciones generales del 29 de noviembre, según fuentes diplomáticas. En caso de querer acudir a las urnas de manera presencial, además de en el consulado de Londres, también podrán hacerlo en la sede consular de Mánchester y Edimburgo (Escocia) hasta el próximo jueves 26.

El plazo para enviar la documentación por correo postal finalizará antes, el martes 24. En ambos casos, los sobres con los votos se enviarán a España por valija diplomática.