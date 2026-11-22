La boda tuvo lugar el sábado en la localidad californiana de Palm Springs, un enclave vacacional conocido por haber sido durante décadas un refugio de las grandes estrellas de Hollywood gracias a su ambiente relajado.

Imágenes del enlace reveladas en exclusiva por la revista People muestran a la pareja intercambiándose sus votos bajo un arco adornado con flores blancas y situado junto a una piscina.

Entre los asistentes a la ceremonia, que se produce un año después de que los dos músicos se comprometieran, se encontraban la madre de Miley, Tish Cyrus; su padre, Billy Ray Cyrus; y su hermana, Noah Cyrus.

La pareja estaba comprometida desde un viaje a Japón a finales de 2025, según había confirmado Morando en una entrevista.

Para entonces, Cyrus y Morando ya llevaban tres años saliendo cuando el baterista de la banda Liily le pidió matrimonio a la estrella del pop.

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La intérprete de 'Wrecking Ball' o 'Flowers' estuvo casada anteriormente con el actor australiano Liam Hemsworth, pero ambos se divorciaron en enero de 2020.